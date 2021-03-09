نزار عوض الله يطيح بالسنوار في انتخابات حماس غزة

بفارق 7 اصوات، اطاح نزار عوض الله بـ يحيى السنوار من قيادة حركة حماس في غزة بعد ان اضطرت الحركة لاجراء جولة ثانية من الانتخابات اثر فشل المرشحين من الحصول على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات مع نهاية الجولة الاولى

وكانت المؤشرات الأولية تفيد بوجود تنافس كبير بين المرشحين حتى تم حسمها.

وان تم تثبيت النتائج فان نزار عوض الله سيقود حركة حماس في غزة لـ 4 سنوات حيث ستمر الحركة بمنعطفات خطيرة اهمها الانتخابات الفلسطينية العامة

في حال تأكد فوز نزار عوض الله في الانتخابات لاختيار رئيس حركة حماس في قطاع غزة وحلول السنوار في المرتبة الثالثة، فأن هذا التطور ينطوي على دلالات كثيرة



ومع ذلك من السابق لأوانه استشراف تداعيات هذا التطور ما لم يتم تحديد هوية الفائز بمنصب رئيس المكتب السياسي للحركة — د.صالح النعامي (@salehelnaami) March 9, 2021

من هو نزار عوض الله

نشأ في بيئة محافظة وكان أبوه عالما من علماء الأزهر الشريف بمصر.

- حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة عين شمس في القاهرة 1981.

- عضو نقابة المهندسين.

- من مؤسسي حركة حماس مع الشيخ أحمد ياسين

نزار عوض الله أمين سر المجمّع الإسلامي (1982 – 2000).

رافق الشيخ أحمد ياسين كأمين للسر في مدَّة عمله في المجمع.

رئيس نادي المجمع الإسلامي (1985 – 1997)، عضو نقابة المهندسين.

- قاد الجهاز العسكري لحركة حماس والذي سمي بـ "المجاهدين الفلسطينيين" حينها بعد اعتقال الشيخ صلاح شحادة عام 1987.

- اعتقلته سلطات الاحتلال في ضربة الشيخ احمد ياسين عام 1989 وأمضي في السجن حوالي عشر سنوات كمسؤول عن تنظيم "المجاهدين الفلسطينيين" في حركة حماس.

نِزَار عَوض الله قَائِداً لإرثِ اليَّاسِين فِي غَزَّة، نَسأل الله أن يُنِير بَصِيرته وَ يُسدد خُطاه.. — 𝙼𝚘𝚑𝚊𝚖𝚖𝚎𝚍 𝙴𝚑𝚊𝚋 (@MohammedEhab24) March 9, 2021

تدرَّج في مناصب عديدة في قيادة حركة حماس، حيث كان عضو القيادة السياسية في الحركة بقطاع غزة، وعضو المكتب السياسي للحركة حالياً (2016).

كُلف بقيادة حركة حماس بعد فوز الحركة في الانتخابات التشريعية عام 2006م، انتخب عضواً في المكتب السياسي لحركة حماس عام 2009م.

برز في المحادثات التي أعقبت أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بمهندس صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عام 2011م.

قصف الطائرات الإسرائيلية منزله في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009م، وعام 2014م.



