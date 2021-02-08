انتهاء الجلسة الاولى من مؤتمر الحوار الفلسطيني

انتهت عند الساعة السابعة من مساء الاثنين (بتوقيت القدس المحتلة)، الجلسة الأولى من الحوار الوطني الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث ملف الانتخابات بكافة جوانبه.

واستمرت الجلسة نحو 7 ساعات، حيث بدأت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا، تخللها استراحة قصيرة لأكثر من مرة، حيث تقرر استكمال الحوار يوم غد الثلاثاء.

إن الحوار جرى في ظل أجواء إيجابية، وهناك توافق مبدئي على بعض القضايا المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات، والرقابة عليها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إتمام ملف الحريات، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدة نقاط بشأن القضايا الخلافية بهدف حلها والتوصل لاتفاق بشأنها.

وقال مصدر مطلع لـصحيفة القدس المقدسية أن لقاءات ثنائية ستعقد الليلة وصباح غد الثلاثاء، بين بعض الفصائل لمحاولة توحيد بعض المواقف، مشيرًا إلى أن اللقاء غدًا سيركز على حل جميع القضايا العالقة، إلى جانب مضمون وشكل الانتخابات التشريعية، وبحث ملفات تتعلق بانتخابات المجلس الوطني وإشراك جميع الفصائل فيها، والتوقيع في نهاية اللقاءات على ميثاق شرف، مرجحًا إمكانية تمديد اللقاءات ليوم ثالث في حال تعثرت بعض الملفات.

ولفت المصدر إلى أن القيادة المصرية أبلغت الفصائل مع بدء جلسة الحوار، أنها معنية بتجاوز جميع الأزمات والتوصل لاتفاق بين الفصائل من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات شفافة يتطلع إليها المجتمع الدولي.

وقال المصدر، إن الفصائل الفلسطينية طلبت بالإجماع من الجانب المصري، وخاصةً اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية، بضرورة العمل على فتح معبر رفح بشكل دائم، وتسهيل حركة المسافرين على الطريق المؤدي من وإلى القاهرة، في ظل الشكاوي التي تحدث عنها المسافرين في الأيام الأخيرة.

المالكي: مؤتمر ناجح

وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجلسة الأولى من أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، في العاصمة المصرية القاهرة، بـ"بالناجحة" فيما قالت حماس انها تلتزم بما سيتم الاتفاق عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المالكي بالقاهرة، الإثنين، مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال المالكي: "الجلسة الأولى من اجتماعات الفصائل في القاهرة ناجحة، ومتفائلون من مخرجات الاجتماع".

الاجتماع من شأنه بحث سبل نجاح الانتخابات العامة، كما أشاد بالدور المصري قائلا: "مصر تعمل لضمان نجاح الحوارات".

والإثنين، انطلقت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، وشخصيات مستقلة، والمقرر أن يستمر يوم غد الثلاثاء، في العاصمة القاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية.

وناقش المجتمعون "القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية"، بحسب المصدر ذاته.

هنية: مستعدون لاتخاذ الإجراءات المطلوبة

الى ذلك أبدت "حماس"التي تسيطر على قطاع غزة الاثنين، استعدادها لاتخاذ "كافة الإجراءات المطلوبة، واللازمة لإنجاح الانتخابات الفلسطينية وصون الحريات في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان أصدره إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، قبيل انطلاق الحوار الوطني، بالقاهرة، اليوم الإثنين، ووصل "الأناضول" نسخة عنه.

"أهمية الحوار الوطني، تكمن في أنه يؤسس لاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأضاف إن حماس منفتحة على "حوار شامل يُفضي إلى إنهاء الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني".

حماس تخطط لما بعد الانتخابات

وأشار هنية إلى أن حركته "تضع تصورا لكيفية بناء مشهد ما بعد الانتخابات، يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء".

ومن المقرر أن ينطلق اليوم الاثنين "حوار وطني شامل" في القاهرة، يجمع الفصائل الفلسطينية، لبحث آلية إجراء الانتخابات والملفات المتعلّقة بها.

3 مراحل

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس محمود عباس.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي نفذت انقلابا دمويا في القطاع ، و"فتح"، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة مطلع الشهر الجاري عن توافق الحركتين على شكل وتوقيت الانتخابات بعد سنوات من نكوث حماس لوعودها بانهاء الانقاسام وتراجعها المدعوم من دول وجهات خارجية

15 فصيلا

كانت وفود الفصائل توافدت أمس على القاهرة للمشاركة في الحوار الذي يبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات، والشروط الخاصة بالإشراف على الانتخابات، والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.

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