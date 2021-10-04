انتهاء خطر "شاهين" وقرارات مهمة للسلطان هيثم بن طارق

افادت السلطات المختصة بحدوث تغييرات في مسير الاعصار شاهين حيث تحول الى عاصفة مدارية فيما امر السلطان هيثم بن طارق بتشكيل لجنة بشكل عاجل لحصر الاضرار على السكان لتعويضهم.

امر سلطاني بتعويض المتضررين

واعلنت مصادر عمانية رسمية ان سلطان البلاد هيثم بن طارق أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية "شاهين".

ويأتي ذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

كما وجه السلطان بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

شاهد مُسن عُماني يسبح داخل مياه سيول إعصار شاهين https://t.co/0ItTp8wvve pic.twitter.com/9HwMaa1k1s — مزمز فيديو (@mzmzvideo) October 4, 2021

زال خطر شاهين

وأعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين".

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن عبدالله بن راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني، ان التأثيرات المباشرة للحالة المدارية انتهت بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري، يتمركز في جنوب الظاهرة، ويدخل السعودية في الوقت الحالي.

واشار الى امكانية هطول أمطار على شمال السلطنة، حيث ما يزال هناك وجود لبعض السحب المتفرقة في شمال البلاد، إضافة إلى فرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مُباشرة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية "شاهين" بمحافظة شمال الباطنة.