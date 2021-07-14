انتهاء عملية "برخان" العسكرية الفرنسية العام المقبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه السنوي إلى العسكريين عشية العيد الوطني إنه "في الربع الأول من 2022 سنضع حدّاً لعملية برخان"

وأكد الرئيس الفرنسي أن عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل والتي يشارك فيها اليوم أكثر من 5 آلاف عسكري، ستنتهي في "الربع الأول من 2022".

وقال إن “الجيش الفرنسي وعملية برخان هما اللذان منعا في السنوات الأخيرة تأسيس خلافة في منطقة الساحل”.

وكان ماكرون أعلن الجمعة في أعقاب قمّة مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس أن بلاده ستبدأ بحلول نهاية العام بسحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي وتركيز جهودها جنوباً حيث تواصل الجماعات الجهادية “نشر التهديد”.