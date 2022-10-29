"انتهاك للأعراف".. مجلس التعاون يستنكر تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية ضد قطر

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان عبر تويتر السبت، عن استنكاره لتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بخصوص استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونقل البيان عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف تأكيده موقف دول المجلس "الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين".

ووصف الحجرف تصريحات الوزيرة الألمانية نانسي فيزر بانها تعد "انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وشدد على ان استضافة قطر للبطولة يعد "مصدر فخر واعتزاز مستحق" ، مشيدا بدورها "الرائد في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".

وكانت قطر اعلنت الجمعة، أنّها استدعت سفير ألمانيا لديها للاحتجاج والاعراب عن خيبة أملها "ورفضها التامّ وشجبها لتصريحات" فيزر بشأن استضافة قطر للمونديال.

وقالت الحكومة القطرية في بيان أنّ الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي سلّم المذكرة للسفير الألماني، والتي تطلب فيها "توضيحات بشأن هذه التصريحات".

واضاف البيان ان الحكومة القطرية عبرت في المذكرة عن استغرابها لتصريحات الوزيرة الألمانية التي تأتي "قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل"، وبما "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية".

وكانت فيزر اعتبرت في تصريحاتها الخميس، إنّ "من الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول" في اشارة الى قطر، مضيفة انه يجب التأكد مستقبلا "من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

ونددت قطر خلال الفترة الماضية بما اعتبرته حملة تستهدفها مع اقتراب موعد المونديال الذي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافته عاام 2010، وذلك على خلفية طريقة تعاملها خصوصا مع العمّال المهاجرين والمثليين.