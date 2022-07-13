انحراف طائرة أثناء هبوطها بمطار الملك عبدالعزيز في جدة 

تعرضت طائرة ركاب للانحراف لدى هبوطها الأربعاء، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة غربي السعودية، ودون ان يسفر ذلك عن أي إصابات في صفوف الركاب.

وقالت إدارة مطار الملك عبدالعزيز في بيان إن "طائرة 400 Gulfstream تعرضت لانحراف على مدرج 34 LA5 صباح الأربعاء، الساعة 8:10 (5:10 ت.غ)"، مضيفة انه كان على متنها 5 أفراد "لم يتعرضوا لأي إصابات".

واكد البيان ان "حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث"، مشيرا الى ان فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم فريق مختص بالتحقيق عن تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تمكن موظف سعودي في مطار الملك عبد العزيز الدولي من إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها.

وكانت النيران قد اشتعلت بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، قبل أن يهرع الموظف السعودي لإخماد الحريق بسرعة باستخدام معدات خاصة بذلك.