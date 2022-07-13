  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. انحراف طائرة أثناء هبوطها بمطار الملك عبدالعزيز في جدة 

انحراف طائرة أثناء هبوطها بمطار الملك عبدالعزيز في جدة 

منشور 13 تمّوز / يوليو 2022 - 10:29
أرشيف

تعرضت طائرة ركاب للانحراف لدى هبوطها الأربعاء، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة غربي السعودية، ودون ان يسفر ذلك عن أي إصابات في صفوف الركاب.

وقالت إدارة مطار الملك عبدالعزيز في بيان إن "طائرة 400 Gulfstream تعرضت لانحراف على مدرج 34 LA5 صباح الأربعاء، الساعة 8:10 (5:10 ت.غ)"، مضيفة انه كان على متنها 5 أفراد "لم يتعرضوا لأي إصابات".

واكد البيان ان "حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث"، مشيرا الى ان فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم فريق مختص بالتحقيق عن تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تمكن موظف سعودي في مطار الملك عبد العزيز الدولي من إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها.

وكانت النيران قد اشتعلت بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز إيرباص بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، قبل أن يهرع الموظف السعودي لإخماد الحريق بسرعة باستخدام معدات خاصة بذلك.

كلمات دالة:السعوديةمطار الملك عبدالعزيز الدوليجدةمطار جدةغلف ستريم

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...