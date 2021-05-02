اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات بمدينة قم الإيرانية

اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات بوسط إيران اليوم الأحد، ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر صحية محتملة على الأفراد بالقرب من موقع الحريق.

وقال مسؤولون محليون إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإخماد النيران التي اندلعت في منطقة صناعية بمدينة قم.

وأعلن رجال الإطفاء في وقت سابق النجاح في منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.



وحذرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطيرة إلى الهواء، مضيفة أنه تم استدعاء الحرس الثوري للمساعدة.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن اثنين من رجال الإطفاء المشاركين في جهود السيطرة على الحريق أصيبا بجروح خطيرة.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق. (د ب أ)