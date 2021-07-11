انسحاب آخر جندي أسترالي من أفغانستان

انتهت استراليا مشاركة بلاده في الحرب الأفغانية بعد 20 عاما .

وأعلنت أستراليا في نيسان/أبريل أنها ستسحب ما تبقى من جنودها بحلول أيلول/سبتمبر تماشيا مع قرار الولايات المتحدة انهاء عملياتها العسكرية في أفغانستان.

وأكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتن الأحد أن آخر ثمانين عنصر دعم أستراليا غادروا أفغانستان في الأسابيع الأخيرة،

ونشرت أستراليا 39 ألف عسكري في السنوات العشرين الأخيرة ضمن عمليات جرت بقيادة الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في مواجهة حركة طالبان ومجموعات إرهابية في أفغانستان. وكلفت هذه المهمة البلاد مليارات الدولارات وقضى خلالها 41 جنديا أستراليا.

ومع أن استراليا لم يعد لها وجود عسكري كبير في أفغانستان منذ سحب الوحدات المقاتلة في نهاية العام 2013 إلا أن هذه الحرب شكلت عبئا في الداخل الأسترالي وأثارت جدلا.