انسحاب القوات الإسرائيلية من ساحات الأقصى

أعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، الثلاثاء، عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من ساحات المسجد، إلى خارج بواباته الرئيسية.

وقال الكسواني في حديث للأناضول: “أنا متواجد في المسجد الأقصى، وجرى الانسحاب من جميع الساحات إلى خارج البوابات الرئيسية”.

وأشار إلى وجود نحو 3 آلاف معتكف داخل المسجد الأقصى حاليا.

وأصيب 520 فلسطينيا، الإثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وفق حصيلة نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الثلاثاء.

وأعادت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، اقتحام المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، بعد اقتحامه لمدة 4 ساعات صباح اليوم ذاته، والاعتداء على المصلين فيه.

واندلعت مواجهات مماثلة في باب العامود، وعدد من أحياء مدينة القدس العربية المحتلة.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” ومحيط المسجد الأقصى. (الأناضول)