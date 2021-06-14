انسحاب متشدد من سباق الرئاسة الايراني لصالح مرشح خامنئي

أعلن المرشح المتشدد، علي رضا زاكاني، انسحابه من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لصالح المرشح، إبراهيم رئيسي فيما بدأت مواقف الأحزاب الإصلاحية في إيران تتضح فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، في ظل منافسة مع مرشحين من التيار المتشدد.

يأتي ذلك قبل 4 أيام فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة المقبل.

قال زاكاني في كلمة خلال تجمع لأنصار التيار المتشدد بمدينة كاشان وسط إيران وتابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "أعلن انسحابي من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح السيد إبراهيم رئيسي".

وأكدت مواقع إخبارية رسمية مقربة من التيار المتشدد انسحاب زاكاني من سباق الانتخابات، فيما رجحت أيضا أن ينسحب المرشح المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي من السباق لصالح رئيسي.

وكان علي رضا زاكاني أكد في تصريحات سابقة إنه سيبقى في المنافسة حتى النهاية ولن ينسحب لصالح أي مرشح.

وتوقعت مصادر في دوائر المتشددين أن يبقى من التيار المتشدد سعيد جيلي وإبراهيم رئيسي في سباق الانتخابات لمواجهة خصومهم الإصلاحيين عبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زاده.

لكن همتي أعلن في وقت سابق إنه ينتظر انسحاب المرشح مهر علي زاده، بعد حصوله على دعم واسع من الأحزاب الإصلاحية من بينهم حزب الثقة الوطني بزعامة مهدي كروبي.

وتجرى الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة المقبل، فيما يحق لنحو 59 مليون إيراني المشاركة بالانتخابات التي تتوقع مراكز الاستطلاع تشهد نسب مشاركة لا تتجاوز 40 بالمائة.

كروبي يدعم اصلاحيا

بدأت مواقف الأحزاب الإصلاحية في إيران تتضح فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، في ظل منافسة مع مرشحين من التيار المتشدد.

أول موقف علني لموقف الإصلاحيين ظهر عبر أحد قادته زعيم حزب الثقة الوطني مهدي كروبي من محل إقامته شمال طهران بإعلان وقوفه ودعمه للمرشح المعتدل عبد الناصر همتي.

وتولى همتي في الولاية الثانية من حكم الرئيس الحالي حسن روحاني، رئاسة البنك المركزي، واستقال من منصبه بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وظهر أكثر قوة من المرشح الإصلاحي الآخر "محسن مهر علي زاده" خلال المناظرات التلفزيونية.

وزير استخبارات إيراني يفضح استبعاد النظام للمرشحين

وقال مهدي كروبي بحسب بيان نشره نجله "حسين كروبي" واطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إنه "يعلن دعمه وتصويته لصالح المرشح عبد الناصر همتي بسبب خبرته وكفاءته على إدارة البلاد للمرحلة المقبلة".

وأضاف إنه "سيصوت يوم الجمعة لصالح المرشح همتي كما يدعو الإيرانيين إلى الوقوف بجانبه والتصويت لصالحه".

وأشاد كروبي بما أسماه بـ"الخبرة الكافية التي يمتلكها المرشح همتي في المجالين الاقتصادي والتنفيذي خلال السنوات الماضية"، مضيفاً إنه "قادر على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة".

وثمن كروبي الذي خرج باحتجاجات شعبية مناهضة ضد النظام الإيراني بعد اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أداء المرشح همتي خلال المناظرات الانتخابية ودفاعه عن الجمهورية ومؤسسة الرئاسة".

خبرة همتي



واعتبر الزعيم السياسي الإصلاحي أن صناديق الاقتراع هي المصدر الوحيد الذي يمكن للإيرانيين التعبير عن مواقفهم وآرائهم، في ظل الظروف والأوضاع الراهنة.

من جانبه، أعلن نائب رئيس البرلمان السابق السياسي المعتدل البارز، علي مطهري، في تدوينة عبر حسابه في "انستغرام"، عن دعمه للمرشح همتي.

وقال مطهري "في الأزمة الاقتصادية الحالية، أتذكر همتي، نظرًا لأنه كان المدير التنفيذي للاقتصاد لسنوات عديدة وأن نبض اقتصاد البلاد بين يديه، وأطلب من الشعب التصويت له يوم الجمعة من أجل تحسين اقتصاد البلاد وسياستها الخارجية وعدم تقييد حريات الشعب".

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية سبعة مرشحين خمسة منهم من التيار الأصولي المحافظ هم "إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي"، فيما هناك اثنان من المرشحين "عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".

وبدأت مواقف التيار المتشدد واضحة بشأن تخوفه من مستقبل الانتخابات الرئاسية في حال تمكن الإصلاحيون من الوقوف خلف مرشح واحد فيما يبقى مرشحو التيار المتشدد الخمسة في المنافسة ما يعني أن أصوات أنصارهم سوف تتوزع.

وعبر عن ذلك المتحدث باسم الأحزاب الأصولية المتشددة، منوجهر متكي، مساء اليوم، وقال "نحن قلقون من تكرار التجربة الانتخابية لعام 2013" التي خسرها التيار المتشدد أمام الرئيس حسن روحاني.

وأضاف متكي "سمعت مرشحًا من التيار الأصولي المتشدد يطلب من إبراهيم رئيسي التنحي من سباق الانتخابات، ولكن رئيسي وهو أبرز المرشحين المتشددين، رد مازحاً على ذلك المرشح، إنه سيتخذ قرارًا بعد الانتخابات"