انسحاب 3 وزراء فرنسيين من الحكومة استعدادا للانتخابات المقبلة

أسماء الوزراء الجدد لا تزال مجهولة

انسحب ثلاثة وزراء من الحكومة الفرنسية التي يرأسها إدوار فيليب. ويتعلق الأمر بكل من وزيرة الشؤون الأوروبية نثالي الوازو، والمتحدث باسم الحكومة بنجمان غريفو، وكاتب الدولة المكلف بالرقميات منير المحجوبي.

ومغادرة هؤلاء الوزراء للحكومة يدخل في إطار استعداداتهم للمعارك الانتخابية المقبلة. فوزيرة الشؤون الأوروبية المستقيلة، نثالي الوازو، قررت خوض الانتخابات الأوروبية، أما بالنسبة للوزيرين الآخرين، كل منهما يحاول تجريب حظه في الانتخابات البلدية في العاصمة الفرنسية، وسيكون لحزب "إلى الأمام" الحاكم، كلمة الفصل، في اختيار من يمثله بهذه الانتخابات الصيف المقبل.

ويأتي انسحاب الوزراء الثلاثة من الحكومة انسجاما مع قاعدة فرضها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وزراء حكومته، أكد فيها على وجوب خوض المعارك الانتخابية بعيدا عن العمل الوزاري، وبالتالي كل وزير يريد دخول السباق الانتخابي يكون مدعوا للاستقالة.

وفي تعليق له، على الاستقالة، غرد الوزير السابق بنجمان غريفو، الذي كان يشغل منصب المتحدث باسم الحكومة، على تويتر كاتبا: "أعتز بكوني عملت لصالح الفرنسيين لمدة 645 يوما".

ولم يعلن قصر الإليزيه بعد عن أسماء الشخصيات السياسية التي ستعوض الوزراء المنسحبين من الحكومة، ومن المفترض أن يكشف عنها قبل الاثنين المقبل. ومن الأسماء المرشحة لذلك: مستشارة الرئيس الفرنسي في الشؤون الأوروبية كليمون بون المرشحة لمنصب وزيرة الشؤون الأوروبية.

وبهذه الاستقالات للوزراء الثلاثة من حكومة إدوار فيليب، يصل عدد الوزراء المنسحبين من الحكومة الفرنسية منذ بداية ولاية ماكرون حتى اليوم إلى عشرة، وهذا لأسباب مختلفة.