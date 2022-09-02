انشقاقات في شبكة دعارة في جامعة سورية تفضح عمداء ومسؤولين

فضيحة جنسية مدوية في حرم جامعة البعث في مدينة حمص، بطلها عميد كلية الاداب في الجامعة الدكتور نزار محمد عبشي، وطالبة مارست معه الجنس مقابل ترفيعها الى السنة الرابعة، هذا الفيديو فضح امر شبكة دعارة واسعة، استغل مسؤولين الاوضاع الاقتصادية للطالبات لاجبارهن على ممارسة الرذيلة، كشف الشبكة خلافات وانشقاقات في صفوف القائمين عليها.

عميد كلية الاداب في فيديو جنسي

في الفيديو المتداول لـ عميد كلية الاداب الدكتور نزار عبشي حيث ظهرت احدى الطالبات تم العريف على انها المدعوة نائلة جميل الحبو في السنة الثالثة في كلية الادب الانجليزي وهي تمارس الجنس، ويبدو انها لم تكن راضية عن ذلك الفعل، وهناك من اجبرها قبل الاعلان وتداول وثيقة نجاحها الى السنة الرابعة

وقد انتشر الفيديو وهو عبارة عن عدة مقاطع وليس مقطعا واحدا كالنار في الهشيم ، قبل ان تقوم بحذفها ادارات تلك المواقع فيما بقي على منصات اخرى مثل تيليغرام التي لا تجري رقابة على تلك المقاطع

نفوذ كبير للدكتور نزار عبشي

الدكتور نزار عبشي يحظى بنفوذ واسع ، وقد اتهم سابقا بالابتزاز وتسهيل عمليات الغش مقابل الجنس والمال، ومع ذلك شهدت مسيرته الاكاديمية ترفيعات كبيرة، ورغم ذلك اعتبر بعض مناصرية الفيديو مفبرك، فيما قال اخرين ان الفتاح مدسوسه من جهات واشخاص اخرين لافشال عملية ترفيع وترقية قريبة للدكتور المتورط وانه كان ضحية الفتاة وليس العكس

تعليق من رئيس جامعةا لبعث

وقد نفى رئيس جامعة البعث "عبد الباسط الخطيب"، أن يكون الفيديو يخص الدكتور نزار عبشي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، علما ان التصوير تم في مكتب العميد شخصيا ، وقال رئيس الجامعة ان عبشي يتمتع بأخلاق حسنة، واشار الى ان التحقيقات جارية لمحاسبة المسيئين

استغلال الطالبات السوريات بالجنس

كانت فضائح اخرى وسلوكات مشينة قد ظهرت من طرف بعض المتنفذين في الجامعات السورية، مستغلين حاجة الطالبات للتخرج ومحاولة الذهاب الى سوق العمل لمساعدة عائلاتهم

كما ظهرت فضيحة تتعلق بوجود شبكة دعارة واسعة في جامعة سورية في مدينة حمص، يديرها كبار المسؤولين ، واشارت الى ان الممارسات اللااخلاقية تتعلق بتسهيل الدعارة في السكن الجامعي في حمص ، حيث يقوم المسؤولين بابتزاز الطالبات واستغلال اوضاعهن الاقتصادية.

وفي شباط/ الماضي، تم فضح تسجيلاً مصوراً لعمليات جنسية وتحرش في جامعة الفرات حيث تزداد حالات تحرش المدرسين بالطالبات ، وظهرت تسجيلات بين مدير معهد أكاديمية المدينة الخاص في مدينة حمص "فيصل الأبرش" وإحدى الطالبات وتؤكد تسجيل تحرش جنسي بطالبات المعهد وتشير المعلومات الى نفوذ كبير للابرش كونه داعم لنظام الاسد، وبعد التحقيق تم تبرئة الابرش وتم فصل 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بتهمة التحرش

خلافات في قيادات شبكات الدعارة في سورية

مصادر تحدثت عن خلافات بين قيادات تدير شبكات الدعارة في سورية وخاصة في الجامعات تقف وراء فضح وتسريب فيديو للدكتور نزار عبشي ، وسبق ذلك فضح "شبكة دعارة متسلسلة"، تستغل الطالبات في مناطق سيطرة النظام في حمص واكدت صفحات موالية للنظام السوري ان الجامعيين لم يكتفوا باستباحة الطالبات فقط، بل دفعوا بهن إلى شبكات اتجار بالدعارة مقابل ضمان نجاحهن الدراسي.

شبكة دعارة في الحي الجامعي للطالبات

وكانت الاجهزة الامنية السورية اعلنت عن تفكيك شبكة دعارة في منطقة الشماس في حمص، بلاغاً في منتصف شهر أيار الماضي، من قبل طالبات بالسكن الجامعي، حيث وجدت فتاة مكبلة على الادراج، قالت الحكومة السورية انها لطالبة كانت تمرح مع زميلاتها، لكن تقارير ادت ان العملية شروع بالقتل لطالبة في السنة الأولى/قسم الفيزياء، تدعى "ريتا .ج"، وهي من مواليد العام 2003، قبل ان يتم الكشف عن شبكة دعارة ضخمة، يديرها مسؤولون كبار يقومون بارسال الطالبات الى المزارع والشقق المفروشة بادارة أمين فرع حزب البعث في الجامعة فائق شدود، ورئيس اتحاد الطلبة في الجامعة علي منصور الحمادي