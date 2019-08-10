انشقاق قائد القوات الخاصة التابعة لحكومة هادي وانضمامه للانفصاليين

أعلن اللواء ركن فضل باعش، قائد القوات الخاصة التابعة للقوات الحكومية برئاسة عبد ربه منصور هادي، انشقاقه عن قوات الجيش، وانضمامه إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع تابعة للمجلس الانتقالي اللواء الركن وهو يعلن انشقاقه عن قوات الحكومة.

وقال باعش في التسجيل: “نحن في قيادة القوات الخاصة من ضباط وجنود وأفراد، نعلن انضمامنا إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي”.

ودعا باعش منتسبي القوات الخاصة إلى العمل مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

