تحديث مستمر: انطلاق أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة

انطلقت في مدينة جدة السعودية عصر الجمعة، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كضيف شرف، كما حضر الرئيس السوري بشار الاسد لاول مرة منذ 12 عام

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادة الدول المشاركة في القمة، وقال في كلمته نأمل أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية نهاية لأزمتها

ابن سلمان: العرب ماضون في السلام

وفي كلمته امام القادة العرب قال الأمير محمد بن سلمان: "نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام"، واكد انه من غير المسموح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات وقال إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية.

وتحدث عن الحرب في السودان داعيا الى تغليب لغة الحوار كما أكد ولي العهد السعودي على أهمية حل الأزمة في أوكرانيا سلميا، مبديا استعداد السعودية للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا

وقال ابن سلمان تكفينا الصراعات التي عانت منها شعوب المنطقة وتعثرت بسببها التنمية





ورحب رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، بعودة سوريا إلى الجامعة العربية مثمنا جهود السعودية في هذا الاطار وشدد فيها على الحرص على توحيد الصف العربي ودعا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي.

تمهيدا لبدء أعمال القمة العربية الـ 32.. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل قادة الدول والوفود المشاركة في القمة#قمة_جدة#العربية pic.twitter.com/lEkc3V4XQI — العربية (@AlArabiya) May 19, 2023

زيلينسكي للقمة العربية: سواحكم اتو لعاصمتنا واستمتعو

الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قال امام القمة العربية ان هناك روابط مع العالم العربي والاف الطلاب العرب في جامعاتنا، وهناك عشرات الالاف من السياح جاؤوا الى بلادنا واستمتعو هناك

وعن الحرب قال الرئيس الاوكراني ان بلاده تواصل القتال من اجل حماية شعبنا ومنهم المسلمين الاوكران، ودعا الى انهاء الحرب في بلاده وتوفير الامن الغذائي الى الدول في العالم، متحدثا عن صفقة البحر الاسود والتي رفعت الحصار الروسي عن الموانئ الاوكرانية ، وشكر السعودية التي ساهمت في اطلاق سراح الاسرى الاوكران في وقت سابق

واضاف ان بلاده لن تتخلى عن شبر من اراضيها فاتحا الباب امام الدول العربية للتواصل مباشره مع حكومته من دون اي وسيط