انطلاق أعمال قمة "شنغهاي" للتعاون

انطلقت صباح اليوم الجمعة في مدينة سمرقند الأوزبكستانية أعمال قمة زعماء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون وهي أول قمة تجرى حضوريا منذ بداية وباء كورونا.

دول عربية شريكة في قمة منظمة شنغهاي

أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف أن عددا من الدول بينها 3 دولا عربية ستحصل اليوم على صفة "شركاء الحوار" في المنظمة. وقال إن البحرين، والكويت، والإمارات، بالإضافة إلى جزر المالديف، وميانمار ستحصل على صفة "شركاء الحوار".

وفي وقت سابق قال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكية، إن مصر وقطر حصلتا على صفة "شركاء الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون.

بوتين مستعد لنقل الاسمدة المكدسة للدول النامية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده مستعدة لنقل 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المتراكمة في الموانئ الأوروبية مجانا إلى الدول النامية، ورحب بمنح مصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين صفة "شريك الحوار" في منظمة شنغهاي واشار الى ان سمعة منظمة شنغهاي للتعاون في ازدياد وهي واحدة من بين أكبر المنظمات العالمية مؤكدا ان منظمة شنغهاي يتعزز دورها في حل القضايا الدولية والإقليمية

جدول اعمال قمة منظمة شنغهاي

وستركز القمة على آفاق وسبل تعميق التعاون في سياق التحولات العالمية الجارية في العالم، ومهام تكييف منظمة شنغهاي للتعاون مع الواقع الجيوسياسي الجديد، وتحديث أنشطة المنظمة مع التركيز على تحسين آليات التصدي للتحديات والتهديدات الأمنية، وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية، وزيادة فعالية العمل المشترك في مجال الاقتصاد.