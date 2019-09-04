بدء محادثات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية والانفصاليين

انطلقت في مدينة جدة السعودية الاربعاء، محادثات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، بهدف إنهاء القتال في عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن.

كان مسؤول إماراتي صرح في وقت سابق أن بلده على ثقة في أن اجتماع جدة سينجح في توحيد الجانبين ضد ما أطلق عليه الانقلاب الحوثي.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر": "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي رحب الاثنين، بجهود مجلس الأمن الدولي الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن عموما، والجنوب على وجه الخصوص.

وأكد الزبيدي على أن "المجلس الانتقالي الجنوبي على استعداد للمشاركة بشكل بناء في عملية تفاوض تنهي الأزمة وتحل القضية الجنوبية".

كما شدد على التزام المجلس بدعوة السعودية للحوار التي أشار إليها بيان مجلس الأمن، انطلاقا من "مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، وكذلك إيمانا بحرص الرياض على الشعب اليمني".

