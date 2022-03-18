انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة برعاية أمير مكة ومشاركة خبراء ومختصين

ينطلق غدًا الإثنين مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة برعاية أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ويستمر حتى 20 شعبان الجاري تحت عنوان "التحول نحو الابتكار" وتنظِّمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية.

ويشهد المؤتمر حضور شخصيات دبلوماسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية، يستعرضون أهمّ وأحدث الموضوعات المتعلقة بالتحوّل نحو الابتكار وعوائده على هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى رفع توصيات ومقترحات تسهم بدورها بتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي وفق رؤية 2030.

وتناقش الجلسة الافتتاحية "التحول نحو الابتكار والتقنية" يشارك فيها وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، والمدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس عبدالرحمن عداس، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

بينما تناقش الجلسة الأولى في اليوم الأول من انطلاق المؤتمر "تصميم وتحسين التجربة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن"، ويشارك فيها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، والسفير المفوض بوزارة الخارجية السفير عبد المنعم المحمود، والرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله العيسى.

وتناقش الجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الأول "الابتكار والريادة في خدمة ضيوف الرحمن" بمشاركة وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام كعكي، ورئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية ماهر جمال، ورئيس شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا أحمد بشناق، ورئيس شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا فواز دانش.

كما سيشهد المؤتمر عدد من ورش العمل تناقش في اليوم الأول فن التعامل مع ضيوف الرحمن، والتفكير التصميمي في مجال الحج والعمرة، ويستعرض المؤتمر من خلال منصة (Haij Talk) الحوارية أفضل الممارسات واستعراض أفكار مبتكرة فعالة في عدة مواضيع متوائمة مع مستقبل المشاعر المقدسة كالمدن الذكية ومناطق التطوير الخاصة ومستقبل المشاعر المقدسة، تستهدف الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، من خلال أفكار ريادية في تجربة الضيف والسلوك الاجتماعي وكيفية تطبيقها في المشاعر المقدسة، وأبرز الملامح والتطبيقات في بناء وإعمار المدن والمدن الذكية.

يُذكر أن المؤتمر والمعرض سيكونا بمثابة منصة متكاملة تجمع الجهات القائمة على خدمة ضيوف الرحمن لتوفير رحلة وجدانية متكاملة، ويتخلّلهما العديد من الأنشطة التي تغطي جوانب مختلفة من تجربة الحجاج والمعتمرين والزوّار، ومنصات وورش عمل مصاحبة تدعم المشاركين وتُسلّط الضوء على المبتكرين بحيث تكون تجربة الزوّار متكاملة وغنيّة تتمحوّر حول أهمية التقنيات ودورها الفاعل في المجالات كافة.

