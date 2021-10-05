انطلاق محاكمة زوجة البشير بتهم فساد منتصف الشهر

قالت صحيفة سودانية الثلاثاء، انه تم تحديد منتصف الشهر الجاري لبدء محاكمة وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضايا تتعلق بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.

وتواجه زوجة الرئيس المعزول تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن “مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996”.

ونقلت صحيفة “الصيحة” السودانية عن مصادر قولها إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ زوجة المعزول (وداد) للنظر فيه.

وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد كذلك ملف بلاغ زوجة الرئيس المعزول، إلى جانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية)، على ذمة اتهامات تتعلّق بالفساد.

يذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان كانت أمرت في ديسمبر/كانون الأول 2019 بوضع حرم وداد بابكر رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

ومنذ سنوات تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين عمر البشير، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.