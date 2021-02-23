انطلاق موقع السوري اليوم والهدف الحقوق والحريات

انضم موقع " السوري اليوم " إلى الفضاء الالكتروني منذ ٢٠/شباط/فبراير وهو موقع إخباري يهتم بالشأن السوري .

يعرفه القائمون عليه بأنه فضاء صحفي منوع ومستقل، يُعنى بمتابعة كل ما يتعلق بالشأن السوري من أخبار وأحداث، وتقديمها للمتابع بقالب صحفي على مستوى عالٍ من المهنية.

يتكون الموقع من سبعة أقسام رئيسية و يقوم عليه نخبة من الصحفيين السوريين المحترفين واصحاب الخبرات .

خبية: السوري اليوم جامع للجميع

يهدف "السوري اليوم" وفق تصريح خاص من الصحفية سعاد خبية احد مؤسسي الموقع ونائب رئيس التحرير إلى أن يكون صوتاً لكل السوريين؛ على اختلاف انتماءاتهم وأماكن تواجدهم، كما يطمح للمساهمة في تشكيل وعي سوري جمعي، قادر على التعامل مع المحن التي تجتاح البلاد منذ عقود، تمهيداً للمشاركة في بناء دولة عصرية.

يولي القائمون عليه وفق تعريفه المنشور عبر الموقع أهمية قصوى لتكريس مفاهيم المواطنة والسلم الأهلي، وحقوق الإنسان، والحرية، والديمقراطية، ومناهضة العنف، والاستبداد، والعنصرية، وخطاب الكراهية. في خطابهم .