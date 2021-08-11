انطلقت من روسيا.. فيسبوك يحبط عملية تضليل إعلامي حول اللقاحات

أعلن موقع فيسبوك أنه أحبط عملية تضليل إعلامي أدارتها شركة تسويق بريطانية انطلاقاً من روسيا، واستهدفت نشر معلومات مغلوطة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

واوضح الموقع في بيان الثلاثاء، ان العملية كانت تستهدف نشر تلك المعولمات عبر خداع مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لدفعهم إلى تأييد مزاعم كاذبة حول اللقاحات.

ووصف موقع فيسبوك العملية بأنها "غسل لمعلومات مضللة" سعت إلى إضفاء طابع الصحة على مزاعم خاطئة من خلال نشرها بواسطة شخصيات تتمتع بسمعة حسنة، مشير الى أن المؤثرين الذين انطلت عليهم الخدعة كانوا ضحية حملة تضليل أدارتها شركة التسويق البريطانية "فازي" انطلاقاً من روسيا.

وقال رئيس قسم تقصي التهديدات العالمية في "فيسبوك" بين نيمو في مؤتمر صحافي: "كان الافتراض أن المؤثرين لن يقوموا بأي من واجباتهم، لكن اثنين منهم فعلا ذلك".

واعتبر نيمو هذه الواقعة تابع نيمو "بمثابة إنذار"، داعيا الى توخي الحذر "عندما يحاول أحدهم تلقينكم قصة ما. قوموا بإجراء بحثكم الخاص".

وقال موقع فيسبوك إنه حذف في تموز/يوليو 65 حساباً و243 حساباً على منصة إنستغرام على صلة بالحملة، وقام بحظر التعامل مع شركة "فازي".

وقال نيمو ان الحملة استهدفت شكل أساسي الهند وأميركا اللاتينية وأيضاً الولايات المتحدة في خضم بحث الحكومات المصادقة على استخدام اللقاحات لمكافحة الجائحة.

وأعلن "فيسبوك" أن شبكة الحسابات المزيفة سعت العام الماضي إلى نشر معلومة خاطئة تفيد بأن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا سيحوّل متلقّيه إلى شمبانزي.