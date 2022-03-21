انفجارات تهز غرب العاصمة الأوكرانية

لقي شخص واحد على الأقلّ في كييف مصرعه جرّاء قصف شنّه الجيش الروسي على مركز تجاري مساء الأحد، وفق ما أعلن رئيس البلديّة.

وكتب رئيس البلديّة فيتالي كليتشكو على تلغرام “قتيل واحد حتّى الآن”.

وهزّ انفجار ضخم المدينة خلال الهجوم وكان ممكنا رؤية نيران بين أنقاض مركز “ريتروفيل” التجاري، حسب صحافيّين في وكالة فرانس برس.

من جهتها قالت خدمات الطوارئ على فيسبوك إنّ “قصفا (نفّذه) العدو” تسبّب باندلاع حريق في طبقات عدّة من المركز التجاري الواقع في منطقة بوديلسكي بشمال غرب المدينة وباندلاع النار في آليّات عدّة.

ونشرت خدمات الطوارئ صور التقطتها كاميرا مراقبة تظهر انفجارا هائلا وسحابة على شكل فطر، وأعقبت ذلك سلسلة انفجارات صغيرة.

وانتشل رجال الإطفاء من بين أنقاض المبنى رجلا واحدا على الأقلّ مغطّى بالغبار، حسب صور فيديو أخرى نشرتها خدمات الطوارئ.

وطوّق جنود الموقع وأمروا الصحافيّين بالتراجع، مشيرين إلى الخطر الذي تُمثّله ذخائر غير منفجرة، من دون أن يعطوا مزيدا من التفاصيل.

وقال سكّان يعيشون في مبنى مجاور تحطّمت نوافذه بسبب الانفجار، إنّهم شاهدوا قبل أيّام عدّة قاذفة صواريخ متحرّكة قرب المركز التجاري.

وتعرّضت كييف لسلسلة هجمات الأسبوع الماضي، بما في ذلك هجوم على مبنى سكني الأحد خلّف خمسة جرحى.