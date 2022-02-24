انفجارات تهز مدن اوكرانيا وقوات روسية تعبر الحدود

دوت انفجارات عنيفة في العاصمة الاوكرانية كييف ومدن عدة في البلاد الخميس، فيما عبرت أرتال من الجيش الروسي الحدود من عدة جبهات بعد ساعات من اعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية واسعة النطاق في هذا البلد.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي انفجارات سمع في العاصمة كييف وكراماتورسك (شرق) وخاركوف (شمال شرق) وأوديسا (جنوب) وبيرديانسك (جنوب شرق)، وكذلك في منطقة مطار بوريسبيل الدولي في كييف.

وشوهدت أرتال من الجيش الروسي تعبر الحدود الأوكرانية من عدة مناطق.

وأعلنت أوكرانيا عن أن روسيا تحرك عتادا عسكريا نحوها انطلاقا من القرم وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب البلاد.

وقال مسؤول أوكراني إن بلاده تواجه هجمات إلكترونية مستمرة بلا توقف.

وذكر مسؤول آخر بأن شخصا قتل وأصيب آخر جراء قصف لمنطقة كييف.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني في وقت سابق، أن البلاد تتعرض لهجوم مدفعي وذلك على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.

وأوضح حرس الحدود في بيان أن القوات الروسية مدعومة من بيلاروسيا شنت هجوما من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا على الجناح الجنوبي لأوكرانيا.

وقال البيان إن ”الهجمات على الوحدات الحدودية ومفارز الحدود ونقاط التفتيش تجري باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الخفيفة“.

وصدر البيان فيما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية، أن بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، سقطت في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف،

وقال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الخميس إنه ناشد زعماء العالم فرض جميع العقوبات الممكنة على روسيا ومنها عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف أن بوتين يسعى لتدمير الدولة الأوكرانية.