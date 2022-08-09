انفجارات ضخمة في شبه جزيرة القرم

كشف مصدر روسي مسؤول عن اسباب الانفجارات المرعبة التي هزت شبه جزيرة القرم واكد ان ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب في الجزيرة وقال مسؤول بارز ان قتيل على الاقل سقط

وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف في قناته على "تليغرام": "حتى الآن ، يمكنني فقط تأكيد حقيقة وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوروفكا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "انفجرت عدة ذخائر جوية في منطقة مطار ساكي العسكري بالقرب من نوفوفيدوروفكا، دون وقوع ضحايا. ولم تتضرر معدات الطيران في المطار". وأضاف البيان أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق.

وأكد رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، وفاة شخص واحد، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

هذا وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو تظهر تصاعد الدخان في منطقة نوفوفيدوروفكا الواقعة في شبه جزيرة القرم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.