انفجارات عنيفة تهز جنوب صنعاء

صنعاء - ارشيف

هزت انفجارات عنيفة فجر اليوم الأربعاء، مناطق سكنية جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية.



وذكرت المصادر أن الانفجارات توالت في منطقة بيت بوس وحزيز وصولا إلى مشارف مديرية سنحان جنوب العاصمة.

وأفاد سكان محليون، بأن سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، مع فرضها طوقا أمني.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لقطات لقطع مضئية تطايرت من موقع الانفجار إلى الأماكن المجاورة دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

ولم يعرف بعد السبب في تلك الانفجارات إلا أن بعض المواقع اليمنية الإخبارية قالت إن "الانفجارات كانت ناجمة عن انفجار أحد الهناجر (المخازن) التابعة للحوثيين في قاع القيضي بالقرب من محطة شركة النفط"، فيما لم تستطع RT التأكد من صحه المعلومات.