انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

سمع سكان العاصمة الأوكرانية كييف دوي انفجارات كبيرة في ظل الهجوم الروسي، فيما أعلنت السلطات سقوط قتلى وجرحى مدنيين في مدينتي خاركيف وجيتومير.

وقال شهود عيان إن دوي انفجارات سمعت في كييف، مساء الثلاثاء، عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية عزمها “استهداف مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية والمنشآت التكنولوجية لوحدة أمن الدولة”.

ولم تقدم السلطات الأوكرانية معلومات حول الأماكن التي تعرضت للقصف في كييف التي تشهد حظرًا للتجول في أوقات معينة.

من جهة أخرى، جرى تشكيل حواجز في العاصمة من القطع المعدنية والأخشاب وإطارات السيارات القديمة ونشرت الرمال في ساحة الاستقلال.

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أسفر قصف صاروخي للقوات الروسية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

كما أعلن حاكم المدينة أوليه سينيهوبوف، في تصريحات، أن 7 مدنيين قتلوا وأصيب 24 آخرون في قصف للقوات الروسية على مبنى الإدارة صباح الثلاثاء.

وأعلن مستشار وزير الشؤون الداخلية في أوكرانيا أنطون غيراشينكو، في تصريحات، عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل جراء قصف روسي بصاروخ مجنح طويل المدى على جيتومير.

وقال غيراشينكو إن الصاروخ “كاليبر” استهدف قاعدة عسكرية في جيتومير التي تبعد 140 كيلو مترا عن العاصمة، وألحق أضرارًا بمحطيها، بعد إطلاقه من “أراضي بيلاروسيا الفاشية”.

وفي 24 فبراير/ شباط المنصرم، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

مستشار وزير الداخلية: أربعة قتلى في ضربة روسية على مدينة جيتومير الأوكرانية

إلى ذلك، قال أنتون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني عبر قناته على تليغرام إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم عندما أصاب صاروخ كروز روسي منازل في مدينة جيتومير الأوكرانية اليوم الثلاثاء، والذي كان يستهدف على ما يبدو قاعدة جوية قريبة.

وقال إن النيران اشتعلت في المباني السكنية القريبة من القاعدة في جيتومير التي تقع على بعد 120 كيلومترا غربي العاصمة كييف.

وقال “لقي أربعة أشخاص مصرعهم حتى الآن بينهم طفل”.