انفجارات في مستودع للأسلحة والذخائر بريف حمص الشرقي

وقعت سلسلة انفجارات في مستودع للذخيرة في أحد المواقع العسكرية بمنطقة تل شنان بريف حمص الشرقي في سوريا.

وبحسب قناة "الميادين" فإن دوي أصوات الانفجارات استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة في المكان، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات داخل المعسكر الواقع على مسافة 30 كيلو متراً شرق حمص.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء عدد من المدنيين القريبين من منطقة الانفجار إلى المناطق الأمنة، بسبب تطاير شظايا القذائف المدفعية لمسافات بعيدة.

ونشر مكتب محافظ حمص، نمير مخلوف، عبر "فيسبوك" صورا له قال إنها خلال تفقده أضرار الانفجار في قرى الشتاية وتل شنان بريف حمص الشرقي، والذي أسفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات بين الأهالي.

ووجه محافظ حمص مديرية الخدمات الفنية بالكشف الفوري على الأضرار التي لحقت بالدوائر الحكومية والمدارس والمنازل وإزالة آثار الانفجار.