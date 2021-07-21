غارات اسرائيلية على مدينة حمص

قالت مصادر رسمية سورية ان طائرات اسرائيلية اطلقت صواريخا من فوق الاراضي اللبنانية مستهدفة مدينة حمص

واشارت الى ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لهذا العدوان واسقطت غالبية الصواريخ قبل ان تبلغ هدفها

وهذا الهجوم الثاني على حمص خلال 45 يوما حيث لاغارت طائرات اسرائيلية يوم 9 يونيو الماضي على المدينة وقُتل ما لا يقل عن ستة عناصر من قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة، بينهم ضابط برتبة عقيد،

ورغم إعلان النظام عن أن أضرار القصف الإسرائيلي اقتصرت على المادية فقط، إلا أن صفحات محلية موالية للنظام، أكدت أن القصف على ريف حمص الشمالي الغربي، الليلة الماضية، أسفر عن مقتل أربعة عناصر من قوات النظام، واثنين من ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام.

شاهد.. صور أولية لقصف إسرائيلي على مواقع إيرانية داخل مطار الشعيرات في #حمص قبل قليل#سوريا#الحدث pic.twitter.com/P81XPhaU0N — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 21, 2021

والاثنين الماضي اغارت طائرات اسرائيلية على مواقع لايران وحزب الله في حلب اسفرت عن مقتل 3 اشخاص فيما اعلنت مصادر روسية ان المنظومة الدفاعية الروسية اسقطت 7 صواريخ من اصل ثمانية ونقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن قصفا إسرائيليا استهدف مطار كويرس العسكري ومعامل الدفاع شرق حلب

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أصوات انفجارات في حمص وصافيتا وأنباء عن عدوان إسرائيلي https://t.co/KwuGPr86ZN — SAM 🇸🇾 (@SAMSyria0) July 21, 2021

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