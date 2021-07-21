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غارات اسرائيلية على مدينة حمص

منشور 21 تمّوز / يوليو 2021 - 10:37
الدفاعت الجوية السورية تصدت لهذا العدوان واسقطت غالبية الصواريخ قبل ان تبلغ هدفها
الدفاعت الجوية السورية تصدت لهذا العدوان واسقطت غالبية الصواريخ قبل ان تبلغ هدفها

قالت مصادر رسمية سورية ان طائرات اسرائيلية اطلقت صواريخا من فوق الاراضي اللبنانية مستهدفة مدينة حمص

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واشارت الى ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لهذا العدوان واسقطت غالبية الصواريخ قبل ان تبلغ هدفها

وهذا الهجوم الثاني على حمص خلال 45 يوما حيث لاغارت طائرات اسرائيلية يوم 9 يونيو الماضي على المدينة وقُتل ما لا يقل عن ستة عناصر من قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة، بينهم ضابط برتبة عقيد،

ورغم إعلان النظام عن أن أضرار القصف الإسرائيلي اقتصرت على المادية فقط، إلا أن صفحات محلية موالية للنظام، أكدت أن القصف على ريف حمص الشمالي الغربي، الليلة الماضية، أسفر عن مقتل أربعة عناصر من قوات النظام، واثنين من ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام.

والاثنين الماضي اغارت طائرات اسرائيلية على مواقع لايران وحزب الله في حلب اسفرت عن مقتل 3 اشخاص فيما اعلنت مصادر روسية ان المنظومة الدفاعية الروسية اسقطت 7 صواريخ من اصل ثمانية ونقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي  إن قصفا إسرائيليا استهدف مطار كويرس العسكري ومعامل الدفاع شرق حلب 

 

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