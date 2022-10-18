انفجارات في منشآت الطاقة وزيلينسكي يتحدث عن وضع حرج

اعلنت السلطات الاوكرانية من خلال مكتب الرئاسة عن وضع حرج للغاية في قطاع الطاقة بعد تعرض المنشآت الحيوية المنتجة لتلك المادة الى قصف عنيف صباح اليوم الثلاثاء
واكد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو، إن الوضع بات حرجا في البلاد وحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة واشار الى "دوي ثلاثة انفجارات في منشآت البنية التحتية والطاقة في كييف"
وحسب ما صرح المدير التنفيذي لشركة "DTEK" الأوكرانية، دميتري ساخاروك، فأن الغارات أصابت محطتين للطاقة الحرارية ودمرت مواد التشغيل الامر الذي اصاب المنشآت بالعجز والشلل الكامل في الوقت الذي توقع خبراء عدم عودة تلك المنشآت الى عملها في الوقت الراهن او المستقبل القريب
في الاثناء أعلن عمدة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن إيقاف المترو في المدينة بالتزامن مع استنفار وتأهب جوي في كافة مناطق أوكرانيا، وطلب من السكان النزول إلى الملاجئ تداركا لاي طارئ
🎖 روسيا— الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) October 18, 2022
القائد العام للجبهة الأوكرانية الجنرال سوروفكين
لن أرسل جنودي ليموتوا في المستنقع الأوكراني سأُركع أوكرانيا بالصواريخ لدينا القوة لذلك.
وكانت خدمة الطوارئ الأوكرانية الثلاثاء أن أكثر من 1100 بلدة في أوكرانيا ما زالت بدون كهرباء بعد الضربات التي نفذتها روسيا في الأيام العشرة الماضية واستهدفت بشكل خاص مرافق حيوية للبنية التحتية وحدد المتحدث باسم الخدمة أولكسندر خورونجي 1162 بلدة بدون كهرباء"، مضيفًا أن ما يصل إلى 4000 بلدة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وفق ما افادت وكالة الانباء الفرنسية
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