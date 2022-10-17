تقرير: بعد المسيرات ايران تدعم روسيا بالصواريخ

كشف تقرير اعلامي غربي عن عزم ايران دعم روسيا بانواع متطورة من الصواريخ بعد ساعات من اتهام اوكرانيا لطهران بتزويد موسكو طائرات مسيرة انتحارية اسفرت عملياتها يوم الاثنين عن مقتل 3 اوكرانيين.

ووفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نشر الاحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، فان ايران تستعد لارسال عدة انواع من الاسلحة لتعويض النقص في الذخيرة الروسية ،

ونقلت عن مصادر استخبارية لم تحددها ان طهران ستقدم لموسكو اسلحة هجومية متطورة من بينها صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع سيتم توجيهها الى قلب المدن الاوكرانية

وحسب التقرير فان مسؤولين ايرانيين حلو في موسكو يوم 18 سبتمبر لوضع اللمسات الاخيرة على ارسال شحنات عسكرية إضافية، بما فيها نوعان من صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع

ونقلت الصحيفة عن تقارير امنية اميركية واوكرانية ان ايران سترسل صواريخ الفاتح- 110 وذو الفقار، القادرة على ضرب أهداف على بعد 300 و700 كيلومتر على التوالي

الا ان ايران تنفي تزيد موسكو باي نوع من السلاح وهو ما اعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حيث اكد ان "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية. لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".