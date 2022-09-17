انفجارات قرب الحدود السورية اللبنانية وسط تحليق للطيران الاسرائيلي

هزت انفجارات مناطق غربي سوريا موازية للحدود مع مدينة الهرمل في شمال شرق لبنان مساء السبت، وذلك تزامنا مع تحليق للطيران الاسرائيلي في اجواء المدينة.

وقالت وكالة الانباء اللبنانية انه "سُمِعت منذ بعض الوقت أصوات إنفجارات من داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل".

واضافت انه ُسجل كذلك "تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الهرمل".

جاء ذلك فيما أعلن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري، خلال تصديه للهجوم الإسرائيلي الاخير الذي استهدف مطار دشق، أسقط معظم الصواريخ باستخدام منظومات دفاع جوي روسية.

وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا: "شنت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" في 17 سبتمبر من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و10 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".

وأضاف: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية صاروخين و6 قذائف جوية موجهة باستخدام منظومتي "بانتسير-إس-1" و"بوك -إم2اي" الروسيتين.

وقال مسؤول عسكري في دمشق أن الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق قد أسفر عن مقتل خمسة جنود وأضرار مادية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام (سانا).

وأوضح المصدر أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب دمشق".

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من حزيران/يونيو، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي