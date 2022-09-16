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عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:30
محيط العاصمة السورية دمشق
محيط العاصمة السورية دمشق

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مواقع في محيط دمشق العاصمة  السورية.

وقال التلفاز الرسمي السوري:  "دفاعاتنا تتصدى لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها وتسقط عدداً منها."

ولم تتوفر تفاصيل حول ورود أضرار أو ضحايا بشرية جراء الهجوم الإسرائيلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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