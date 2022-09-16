عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مواقع في محيط دمشق العاصمة السورية.

وقال التلفاز الرسمي السوري: "دفاعاتنا تتصدى لصواريخ معادية في أجواء دمشق وريفها وتسقط عدداً منها."

ولم تتوفر تفاصيل حول ورود أضرار أو ضحايا بشرية جراء الهجوم الإسرائيلي.

صور للقصف الإسرائيلي الذي طال محيط دمشق قبل قليل. pic.twitter.com/KGA0C4JI59 — Nour Abo Hasan (@nourabohsn) September 16, 2022