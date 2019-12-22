انفجارات متزامنة تستهدف مقرات "دولية" وسط اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن 3 انفجارات متزامنة دوت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، استهدفت جميعها مقرات منظمات دولية، تعمل في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال موقع "المسيرة نت" إن سلسلة التفجيرات استهدفت خمس منظمات أجنبية عاملة في مدينة الضالع.

وأوضحت مصادر محلية أن المنظمات المستهدفة في مدينة الضالع هي "أوكسفام" و"مرسي كور" و"مركز هيا لتنمية المرأة"، و"منظمة أكتد" و"منظمة لجنة الإنقاذ الدولية".

وأشارت إلى أنه لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا حتى اللحظة، كما لم تصدر أي تعليقات عن تلك المنظمات.

وبين الموقع ذاته أن التفجيرات جاءت عقب عمليات تحريض ضد المنظمات الأجنبية العاملة في المجالات الصحية والخدمية من قبل الجماعات التكفيرية.

من جهته، ذكر موقع "المشهد اليمني" أن المنظمات الدولیة العاملة في الیمن أجلت جمیع طواقمھا عن محافظة الضالع.