انفجاران وسط بغداد

انفجرت عبوتان ناسفتان وسط العاصمة العراقية بغداد مساء الاربعاء، استهدفت احداهما متجرا للمشروبات الكحولية والثانية مركبة تابعة لشركة أمنية.

ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة الكرادة انفجرت قبل قليل دون تسجيل ضحايا".



واضاف إن "عبوة لاصقة انفجرت على عجلة نوع لاندكروز تابعة لشركة امنية في العرصات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقبيل ذلك، أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار بمولدة كهربائية وسط بغداد.

وقال المصدر إن "انفجاراً وقع بالقرب من شارع العطار ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأشار المصدر إلى أن الانفجار حدث في مولدة كهربائية، مبيناً أنه لم يوقع أي إصابات بشرية.

والثلاثاء، اعلنت القوات الأمنية العراقية عن اطاحتها ب"شبكة ارهابية كبيرة"، مسؤولة عن التفجير الأخير الذي ضرب مدينة الصدر شرقيث بغداد.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الخلية خططت في وقت سابق لتنفيذ هجمات كبيرة خلال عيد الأضحى الماضي، كما أنها نفذت سلسلة عمليات ضد الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي عام 2018.

وقتل في التفجير الذي شهدته مدينة الصدرنحو 35 شخصا كما خلف الهجوم الذي وقع عشية عيد الأضحى عشرات الإصابات، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وتبنى تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية هذا الهجوم قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذه.