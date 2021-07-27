انفجار بمجمع كيماويات في ألمانيا

قتل شخص وإصيب 16 على الأقل اثر انفجار وقع الثلاثاء، في مجمع كيماويات بالمنطقة صناعية في مدينة ليفركوزن الألمانية.

وأفادت سلطات المدينة الواقعة شمال كولونيا، بأن خدمات الطوارئ أنقذت 12 شخصا فيما تعرض 4 مصابين إلى جروح خطيرة بعد إخماد النيران في موقع "Chempark" الذي يحوي عدة شركات متخصصة في الصناعات الكيماوية.

وقال رئيس المجمع الصناعي، لارس فريدريش، في سلسلة تغريدات: "لقد صدمنا بشدة من الموت المأساوي لأحد الزملاء"، مضيفا أن أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وقالت الشركة المشغلة لمجمع الكيماويات إن الانفجار وقع في صهاريج التخزين بمركز إدارة النفايات، ثم تحول إلى حريق لاحقا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث صنف الانفجار بأنه "تهديد شديد" وطلب من السكان البقاء بداخل منازلهم وإغلاق أنظمة التهوية وإغلاق النوافذ والأبواب.

وقالت الشرطة في مدينة كولون القريبة إن عددا كبيرا من الضباط ورجال الإطفاء وطائرات الهليكوبتر وسيارات الإسعاف من جميع أنحاء المنطقة تم نشرهم في مكان الحادث.

وتقع ليفركوزن على بعد أقل من 50 كيلومترا من المنطقة التي ضربتها فيضانات كارثية الأسبوع الماضي والتي خلفت 180 قتيلا على الأقل.