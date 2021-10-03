انفجار جديد يهز العاصمة الافغانية

افادت وسائل اعلام بوقوع انفجار مساء الاحد، في العاصمة الافغانية كابول هو الثاني خلال ساعات.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر أمنية في كابول قولها إن "انفجاراً ضخماً هز مناطق شرقي العاصمة"، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الاحد، وقع انفجار بالقرب من مسجد العيدجة في كابول أسفر عن مقتل عدة مدنيين. وتزامن هذا الانفجار مع اقامة صلاة الجنازة في المسجد على والدة المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد.

وذكرت إذاعة "بي بي سي" الناطقة بلغة الباشتو أن "ما لا يقل عن 8 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 20 آخرون جراء التفجير" الذي استهدف المسجد.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

وكسر الانفجاران الهدوء النسبي الذي ساد العاصمة الأفغانية منذ عمليات الإجلاء التي شابتها الفوضى في أعقاب سيطرة "طالبان" على المدينة في أغسطس.