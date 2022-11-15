انفجار سيارة في منطقة الفاتح في اسطنبول

قالت مصادر اعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان سيارة انفجرت في منطقة الفاتح في اسطنبول بتركيا في وقت متاخر من ليلة امس الثلاثاء ولم تعرف الاسباب، كما لم يعرف اذا كان هناك ضحايا

الا ان تقارير غير رسمية اعلنت عن اندلاع حريق بأحدى السيارات في حي كوجا مصطفى باشا ثم انتقل إلى سيارة أخرى وسمعت أصوات انفجارات من السيارات المحترقة، واضافت ان فرق الإطفاء تخمد الحريق الذي التهم عددًا من السيارات في منطقة الفاتح بإسطنبول

وياتي الانفجار بعد يومين من تفجير في شارع تقسيم في اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا والتي اسفرت عن مقتل 6 اشخاص اتهمت الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني وداعش بالضلوع فيه ، وتم اعتقال المنفذين وجاري البحث عن اخرين وهذا الحادث زاد المخاوف من استهدافات اخرى