انفجار سيارة مفخخة داخل سوق شعبي غربي العراق
حتى الساعة 09:40 تغ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار
انفجرت سيارة مفخخة، الجمعة بسوق شعبي في مدينة القائم غربي العراق، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 25 آخرين، حسبما أفاد مصدر أمني.
وقال النقيب أحمد الدليمي الضابط بالشرطة للأناضول، إن “سيارة مفخخة مركونة انفجرت في سوق شعبي بمدينة القائم غرب الرمادي، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 25 آخرين، بينهم خمسة من عناصر الشرطة”.
وأضاف الدليمي، أن “التفجير خلف أضرارا كبيرة في السوق”. لافتا إلى أن أكثر من نصف الجرحى تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى”.
وحتى الساعة 09:40 تغ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
يذكر أن مدينة القائم تم تحريرها نهاية 2017 من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، لكن التنظيم يستهدف المدينة بين الحين والآخر بسيارات مفخخة وانتحاريين ما يوقع خسائر بين المدنيين والقوات العراقية.
(الأناضول)
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