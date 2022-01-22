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انفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات الأفغانية يخلف 8 قتلى

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:39
انفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات الأفغانية يخلف 8 قتلى

أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات غربي افغانستان السبت، الى مقتل ثمانية أشخاص على الاقل وإصابة عدد آخر.

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وقال مسؤولون محليون أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة ووقع في المنطقة الأمنية الـ12، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم 4 نساء وإصابة 9 آخرين.

وأكدت أجهزة الأمن في مدينة هرات، مركز ولاية هرات، أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وتخضع أفغانستان لسيطرة حركة "طالبان" التي استولت على السلطة في صيف 2021 في ظل انسحاب القوات الأمريكية.

وتخوص الحركة مواجهة شرسة مع تنظيم "داعش" في أفغانستان الذي يشن هجمات متكررة على المواقع المدنية والأمنية والعسكرية من خلال سيارات مفخخة وانتحاريين وعمليات إطلاق النار.

كلمات دالة:أفغانستانطالبانهرات

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