انفجار سيارة مفخخة قرب أكاديمية الشرطة في مقديشو

ارشيف

ذكرت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت عند مطعم قرب أكاديمية الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الخميس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن على الرغم من أن مسلحي حركة الشباب الإسلامية المتشددة شنوا سلسلة هجمات بالمدينة.

وقال الرائد بالشرطة محمد حسين لرويترز ”انفجرت سيارة ملغومة متوقفة عند مطعم. المطعم وراء أكاديمية الشرطة. لا نعلم بوقوع ضحايا حتى الآن“.

ويشهد الصومال حربا أهلية منذ عام 1992 عندما أطاح زعماء حرب عشائريون بالدكتاتور محمد سياد بري قبل أن تدور رحى الحرب فيما بينهم.

وتقول حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إنها تريد الإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الغرب وحكم الصومال طبقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية.