انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند

أصيب أكثر من من 20 شخصا بانفجار قوى وقع الليلة الماضية فى مصنع كميائيات بضواحى العاضمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ذكر التليفزيون الوطني التايلاندي أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.

وقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي. (وكالات)