انفجار في باريس يدمر مبنى ويتسبب بحريق هائل (فيديو)

ادى انفجار ضخم ناجم عن غاز في أحد المباني في الدائرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس الاربعاء، الى تدمير المبنى جزئيا واندلاع حريق هائل، بحسب ما اظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة.
وقالت وسائل اعلام ان اربعة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح خطيرة في انفجار المبنى الواقع في ساحة ألفونس لافيران في منطقة فال دي غراس.
وقال شهود ان اشخاصا كثيرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض وداخل ما تبقى من مكاتب في المبنى.
وناشدت السلطات السكان الابتعاد عن موقع الحادث، فيما قالت الشرطة ان عشرات من رجال الاطفاء يعملون من اجل السيطرة على الحريق الذي تسبب به الانفجار.
وكتب النائب الأول لرئيس بلدية الدائرة الخامسة عبر تويتر: "المباني مشتعلة، ابقوا بعيدا للسماح لرجال الإطفاء بالتدخل".