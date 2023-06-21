انفجار في باريس يدمر مبنى ويتسبب بحريق هائل (فيديو)

ادى انفجار ضخم ناجم عن غاز في أحد المباني في الدائرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس الاربعاء، الى تدمير المبنى جزئيا واندلاع حريق هائل، بحسب ما اظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة.

وقالت وسائل اعلام ان اربعة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح خطيرة في انفجار المبنى الواقع في ساحة ألفونس لافيران في منطقة فال دي غراس.

وقال شهود ان اشخاصا كثيرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض وداخل ما تبقى من مكاتب في المبنى.



Paris: des immeubles en feu dans le 5e arrondissement après une explosion au gaz Violente explosion dans le 5ème arrondissement de Paris. Plusieurs bâtiments sont touchés#باريس المباني تحترق في الدائرة 5 بعد انفجار غاز انفجار عنيف في الدائرة 5 في باريس. تأثرت العديد من المباني pic.twitter.com/zQPI1hLFoa — Nebalu2🇸🇦🇫🇷 (@Nebalu2) June 21, 2023

وناشدت السلطات السكان الابتعاد عن موقع الحادث، فيما قالت الشرطة ان عشرات من رجال الاطفاء يعملون من اجل السيطرة على الحريق الذي تسبب به الانفجار.

وكتب النائب الأول لرئيس بلدية الدائرة الخامسة عبر تويتر: "المباني مشتعلة، ابقوا بعيدا للسماح لرجال الإطفاء بالتدخل".



