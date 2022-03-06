انفجار في عدن بالتزامن مع زيارة أنجلينا جولي

استهدف تفجير الاحد، مقرا للشرطة في محافظة عدن جنوبي اليمن، غداة وصول المبعوثة الخاصة لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي الى المدينة في زيارة تهدف الى تسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء الحرب.

وقال مصدر في إدارة أمن عدن إن "4 جنود يمنيين أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل دراجة نارية في مقر فرع شرطة (مديرية) دار سعد (شمالي عدن)".

وتابع المصدر أن "حالة المصابين بليغة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة، وهذه حصيلة أولية".

ولم تتبن أي جهة هذا التفجير على الفور، ولم تصدر السلطات إفادة بشأنه.

وسبق وأن أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجمات عديدة استهدفت مقرات أمنية في عدن، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ومنذ أغسطس/ آب 2019، تخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن صراع مع الحكومة الشرعية، وتشهد المدينة من حين إلى آخر تفجيرات وعمليات اغتيال.

وجاء الانفجار غداة وصول المبعوثة الخاصة لمفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي الى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقالت الممثلة الاميركية في حسابها على إنستغرام ”لقد هبطت في عدن لألتقي بالعائلات النازحة واللاجئين، ولأظهر دعمي للشعب اليمني، سأبذل قصارى جهدي للتواصل من الأرض مع مرور الأيام“.

وأضافت: ”بينما نواصل مشاهدة الفظائع التي تتكشف في أوكرانيا، وندعو إلى إنهاء فوري للصراع ووصول المساعدات الإنسانية.. أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضًا في أمس الحاجة إلى السلام“.

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، ما أودى حتى نهاية 2021 بحياة 377 ألف شخص، وفق الامم المتحدة.