انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية في شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي إن انفجارا حدث قرب موقع عسكري أمريكي في شمال سوريا يوم الجمعة، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين.

وأضاف المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه أن مصدر الانفجار الذي وقع قرب كوباني غير معلوم. لكنه حدث بينما تشن تركيا هجوما في شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر نظيره التركي من عواقب وخيمة حال إصابة أي من الجنود الأميركيين بأذى وذلك قبل نحو يومين من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان ترمب سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي الذي لاقى تنديداً دولياً وعربياً.

