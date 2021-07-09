انفجار كبير يهز طهران

سمع في شمال العاصمة طهران دوي انفجار كبير مساء الجمعه، وهو ما أكدته السلطات الإيرانية.

وقال نائب حاكم طهران للشؤون العسكرية والأمنية، حميد رضا غودرزي، إن انفجارا وقع داخل حديقة ملت شمال طهران، مضيفا: "نحقق لمعرفة إن كان حادثا إرهابيا وتحديد أبعاد و أسباب الانفجار".

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في المدينة، جلال ملكين "تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان".

وأشار ملكين إلى تلقي دائرة الإطفاء في المدينة عددا كبيرا من الاتصالات من قبل مواطنين قرب حديقة ملت شمال طهران تفيد بسماع دوي انفجار.