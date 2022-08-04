انفجار مرفأ بيروت.. البطريرك "الراعي" يدعو لتحقيق دولي

قال البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، اليوم الخميس، إن انفجار مرفأ بيروت، قد يشكل جريمة ضد الانسانية، في حال تبين أنه عمل مدبر، مطالبا باجراء تحقيق دولي حول الكارثة، خاصة في ظل تجميد التحقيق اللبناني، وتسييس القضاء في البلاد.

وأضاف الراعي في قداس أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ، إن الكارثة التي وقعت قبل عامين "قد تشكل جريمة ضد الإنسانية".

وقال: "نجتمع لنرفع صوت الغضب عاليا تجاه المسؤولين.. أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأن ما جرى حدث عابر لا يستحق التوقف عنه".

وتابع: "نحن اليوم أمام جريمتين، جريمة انفجار المرفأ، وجريمة تجميد التحقيق، والتجميد لا يقل فداحة عن التفجير، لأنه فعل متعمد وإرادي بلغ حد زرع الفتنة بين أهالي الضحايا".

قضاء مسيس

وكرر البطريرك الماروني مطالبته بإجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ "بسبب القضاء المسيس في لبنان، إذ إن الجريمة قد تكون ضد الإنسانية في حال تبين أنها عمل مدبر".

وقال إن: "التعقيدات الخاصة بالقضاء المحلي والعراقيل السياسية تعطي الأحقية بالمطالبة بالتحقيق الدولي، إذا استمر الوضع كذلك".

وأضاف: "لا يحق للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيق لبناني وتمنع في المقابل تحقيق دولي".

وطالب بتعويض المصابين والمتضريين من الانفجار الذي طال الممتلكات.

ولم تحرز التحقيقات القضائية خلال العامين الماضيين عن توجيه اتهام لأحد، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.

تحذيرات من سقوط صوامع

ووجهت تحذيرات من سقوط صوامع إضافية لإهراءات القمح في مرفأ بيروت المتضررة جراء الانفجار، بعد تصدعها بشكل كبيرنتيجة الحريق المندلع فيها منذ أسابيع.

ويأتي التحذير في الذكرى الثانية للانفجار الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص آخر بجروح.

ويوم الأحد الماضي، إنهار جزء من الصوامع بعد حريق استمر منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت الصوامع في الميلان خاصة في الجهة الشمالية، وسط توقعات بانهيار أجزاء منها، وهو ما حدث اليوم.

جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية أطلقت الأربعاء الماضي تحذيرا من "خطر سقوط" الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعد اندلاع النيران فيه