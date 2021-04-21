انفجار هائل في مصنع صواريخ بإسرائيل (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو جرى تداولها الاربعاء، على الانترنت مشهدا لانفجار قوي في مدينة الرملة في وسط اسرائيل.

وقالت تقارير في وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الانفجار وقع خلال تجارب في مصنع "تومير" لصنع محركات صواريخ، ولم يسفر عن إصابات

وأفاد مجاورون للمصنع بأنهم شاهدوا تصاعد نيران على شكل فطر كبير في منطقة الانفجار، وقام عدد منهم بتصويره.

انفجار غامض منذ قليل شمالي اسرائيل pic.twitter.com/Z8ifNZAyij — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 20, 2021

ووفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، فإن التجربة كانت عادية، لكن الانفجار نجم على الأرجح من جراء خطأ المسؤول عن التجربة في تقدير قوة ضرره.

وفتحت جهات أمنية ومسؤولين في الشركة تحقيقا حول سبب الخلل في التجربة وما إذا جرت التجربة بموجب التعليمات.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مصنع "تومير" أن "هذه تجربة مراقبة من دون أحداث غير مألوف".