انفجار وإطلاق نار بالقرب من القنصلية الصينية في كراتشي

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار وسماع إطلاق نار قرب القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لم تسمها، أن الهجوم شنّه مسلحون، فيما لم ترد بعد تأكيدات رسمية لوقع إصابات.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر تصاعد أعمدة الدخان من حي قالوا إنه يحيط بموقع القنصلية الصينية في كراتشي.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن مجموعة من ثلاثة أو أربعة مسلحين هاجموا القنصلية، وشرعوا في إطلاق النار على الحراس وتفجير بابها الرئيسي بقنبلة يدوية.

Karachi terror attack. Seemingly an attempt to enter and capture a building, Chinese consulate or another set-up. More info to follow pic.twitter.com/w04fkOfOzX