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انفجار وإطلاق نار بالقرب من القنصلية الصينية في كراتشي

انفجار وإطلاق نار بالقرب من القنصلية الصينية في كراتشي
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