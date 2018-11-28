انفجار يهز العاصمة الافغانية

ارشيف

قال مسؤولون إن انفجارا مدويا هز العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء مستهدفا على ما يبدو منطقة قريبة من مجمع لمتعاقدين أمنيين قرب مطار المدينة.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار الذي أدى إلى تصاعد الدخان من الموقع.

ويأتي الانفجار بعد ساعات من حديث الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمام مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في جنيف، عن خطط للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

وقال بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول "من المبكر للغاية الحديث عن نوع الانفجار وهدفه بالتحديد".