انفجار يهز بلدة في جنوب السويد واصابة 25 على الاقل

قالت الشرطة إن انفجارا على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان في وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد يوم الجمعة، ما اسفر عن اصابة 25 شخصا على الاقل.

وقالت السلطات المحلية في بيان ان 25 شخصا تعرضوا لاصابات طفيفة جراء الانفجار.

وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن فريقا من خبراء المفرقعات في طريقه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المباني.

وقالت الشرطة ”نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات“.

وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

