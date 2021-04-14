انقرة تتحدث عن فصل جديد في العلاقات مع القاهرة

اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن فصلا جديدا يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر وإن من المنتظر أن يجري مسؤولون كبار من البلدين مباحثات وقال :"فترة جديدا تبدأ".

تأجيل بحث السفراء

وقال الوزير التركي ان اجتماعا سيعقد على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، وستطرح فكرة تسمية السفراء في جدول الأعمال هناك".

تركيا أعلنت، الشهر الماضي، أنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر وإنها تريد مزيدا من التعاون.

وكان جاويش أوغلو ونظيره المصري قد تحادثا هاتفيا يوم السبت وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان في أول اتصال مباشر بينهما منذ بدأ المسعى الدبلوماسي.

وقالت القاهرة من قبل إن أفعال تركيا يجب أن تتسق مع المبادئ المصرية حتى يمكن تطبيع العلاقات.

وفي الشهر الماضي طلبت تركيا من قنوات تلفزيونية تابعة لمعارضين مصريين تعمل انطلاقا منها تخفيف انتقاداتها للقاهرة في أول خطوة ملموسة لتهدئة التوتر، بحسب "رويترز".

أوغلو، ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال الهاتفي يوم السبت الماضي، مسألة عقد اجتماع بين نواب وزراء خارجية البلدين، ولكن الموعد لن يُحدد بعد.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن اجتماع نواب وزراء خارجية البلدين سيناقش مسألة تعيين سفير تركي في القاهرة.

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، وترغب في تحسين التعاون بعد توتر دام سنوات.